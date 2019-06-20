Совет ГД в понедельник проанализирует поручения Президента РФ по итогам «Прямой линии»

СЕГОДНЯ 20:19 2019-06-20T20:19:10+03:00

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что 24 июня рабочая группа займется работой по выполнению поручений Президента РФ Владимира Путина, данных в ходе «Прямой линии» 20 июня.

Как сообщает официальный сайт Госдумы, будут проанализированы вопросы, которые требуют законодательного решения.

- В понедельник на Совете ГД мы это обсудим. Также будут даны поручения профильным комитетам Государственной Думы, — сказал Володин.

Он также отметил, что Государственная Дума уже ведет работу по целому ряду направлений, которые Президент обозначил в ходе «Прямой линии».

В частности, анализом правоприменительной практики по статьям 228 и 303 УК РФ, а также по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний, занимаются профильные Комитеты по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции».

- Что касается вопросов лекарственного обеспечения граждан, которые неоднократно поднимались в ходе «Прямой линии», то в Государственной Думе создана и действует рабочая группа, занимающаяся вопросами повышения доступности лекарственных препаратов для граждан, — сказал Председатель ГД.

Также он сообщил, что во время «Прямой линии» к Президенту обратился сотрудник МЧС, который поднял вопрос необходимости повышения зарплат.

- Государственной Думой рассмотрены в первом чтении поправки в бюджет 2019-2021 годов, которые предусматривают увеличение зарплат рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей, — отметил Володин.

Он заявил о важности для каждого депутата во время работы в своем округео бсудить с избирателями проблемные вопросы, которые люди подняли в ходе «Прямой линии», и взять на контроль ситуацию с проблемными объектами, о которых шла речь.

ИСТОЧНИК KP.RU