В Вольске подростки на мотоцикле Yamaha влетели в Daewoo Nexia

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-20T17:43:49+03:00

Водитель мотоцикла доставлен в больницу, его девушке оказали помощь на месте ДТП

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Столкновение несовершеннолетних байкеров с автомобилем произошло сегодня 20 июня в Вольске Саратовской области.

Авария случилась в 15.00 у дома № 40 по улице Речная.

16-летний парень без водительских прав на мотоцикле Yamaha врезался в автомобиль Daewoo Nexia. Управлявший им 42-летний мужчина не пострадал, а вот байкера с различными травмами госпитализировали. Его 16-летняя пассажирка с телесными повреждениями находится после оказания помощи отправлена домой, сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

ИСТОЧНИК KP.RU