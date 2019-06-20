2019-06-20T17:43:49+03:00
Происшествия

В Вольске подростки на мотоцикле Yamaha влетели в Daewoo Nexia

Водитель мотоцикла доставлен в больницу, его девушке оказали помощь на месте ДТП
Александр Уриевский
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Столкновение несовершеннолетних байкеров с автомобилем произошло сегодня 20 июня в Вольске Саратовской области.

Авария случилась в 15.00 у дома № 40 по улице Речная.

16-летний парень без водительских прав на мотоцикле Yamaha врезался в автомобиль Daewoo Nexia. Управлявший им 42-летний мужчина не пострадал, а вот байкера с различными травмами госпитализировали. Его 16-летняя пассажирка с телесными повреждениями находится после оказания помощи отправлена домой, сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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