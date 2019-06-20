Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-20T17:47:38+03:00

Она призвала как можно скорее ислючить их из перечня платных услуг

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Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».

Как рассказала депутат, ей пришло письмо от пациентов из Саратова, которое они сопроводили сканами документов. Оказалось, что с больных требовали деньги за консилиум медиков.

ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» утвердил 10 июня за подписью главного врача Сергея Вертянкина дополнительный перечень и прейскурант платных услуг. В нем предусматривается оплата проведения консилиумов. Они подразделяются на три категории с разной стоимостью – 1 037 рублей, 2 160 рублей и 2 851 рубль. В каждом случае время осмотра врачами увеличивается. Самый дешевый вариант предполагает консилиум всего на 10 минут, а почти за три тысячи рублей врачи онколог, хирург и радиотерапевт проведут с больным целых 20 минут.

В прейскуранте оговаривается, что услуги предоставляются по желанию пациента, при выполнении в полном объеме программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи.

- Консилиум онкобольного — это главное, с чего начинается лечение. Вводить его в перечень платных услуг недопустимо. Это значит, есть очередь пациентов, ждущих проведения консилиума и их стимулируют оплатить ускорение его назначения. Это плохо и для тех, кто платит за то, что должен получить бесплатно! И для тех, кто не может заплатить, потому что теперь его очередь ещё отодвинется. Вообще наличие очереди в таком учреждении — отдельный вопрос. Единственное, что можно оставить в приказе — проведение консилиума для иностранных граждан. Они страховые взносы не платят, — заявила Ольга Баталина.

Она призвала как можно скорее исключить недопустимые пункты из приказа, причем добровольно, без вмешательства контрольнх органов.

Ольга Баталина также подчеркнула, что не оставить эту ситуацию без внимания.

Фото со страницы Ольги Баталиной на Facebook

Фото со страницы Ольги Баталиной на Facebook

Напомним, сегодня после того, как Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ сообщила президенту Владимиру Путину о проблемах с обеспечением лекарствами больных в Саратовской области, следователи СУ СКР начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU