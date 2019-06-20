Панков: Мы видим, как хорошо президент Путин знает проблемы регионов

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-20T16:42:42+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост по итогам сегодняшней «Прямой линии» президента России Владимира Путина.

- Улучшение качества жизни наших граждан стало главной темой прямой линии президента Путина. Снова мы видим, как хорошо президент знает проблемы регионов. На примере нашей области могу отметить проблемы в здравоохранении, повышении зарплат, вопросы семейной ипотеки и социальной инфраструктуры. Неоднократно обсуждали все эти вопросы на встречах с жителями, специалистами, вместе искали решения.

И людям очень важно видеть, что эти и другие проблемы на контроле и у Владимира Путина. Идет открытое обсуждение не только на местном, но и на самом высоком уровне.

В этот раз было много вопросов от блогеров. И президент активно общается с ними. Хороший пример самой быстрой и надежной связи с людьми — многим нужно взять на заметку. А как еще узнать, что действительно волнует наших граждан. И если есть проблема, значит, нужно решать, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU