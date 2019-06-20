В Саратове восстановили поврежденный вандалами памятник Исаеву

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-20T16:45:25+03:00

Сумму для реставрации его сослуживцы собрали за два дня

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В поселке Юбилейный Саратова, на пересечении улиц Исаева и Муленкова, восстановили испорченный вандалами памятник Герою Российской Федерации Николаю Исаеву.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, старший сержант Николай Исаев с 2000 года проходил службу в 20-м отряде специального назначения ВВ МВД РФ. Во время боя с террористами в Чечне он закрыл собой командира от пули снайпера, за что посмертно получил звание Героя РФ.

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Монумент появился в 2015 году, однако хулиганы повредили надписи и декоративные элементы, цифры и буквы на табличках, а сам постамент пошел трещинами.

Боевые товарищи Николая Исаева за два дня собрали средства на восстановление памятника, после чего сразу же началась реставрация.

ИСТОЧНИК KP.RU