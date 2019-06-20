В рамках проекта «Демография» под Саратовом расширяют психоневрологический интернат

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-20T16:33:54+03:00

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Любой желающий может проследить за ходом строительства жилого корпуса на 50 человек Адоевщинского психоневрологического интерната в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, для этого нужно пройти по ссылкам: https://rtsp.me/embed/ENRRrzdn/ или https://rtsp.me/embed/9kQf86Tk/.

Здание возводят в рамках нацпроекта «Демография». На его строительство предусмотрено 51 млн рублей, большая часть — из федерального бюджета.

Сейчас в интернате живет 206 молодых инвалидов, которые учатся жить в социуме, пробуют свои силы в международных состязаниях по футболу и инклюзивным танцам.

ИСТОЧНИК KP.RU