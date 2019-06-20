2019-06-20T16:32:11+03:00
Общество

В саратовском театре драмы покажут работы режиссеров по пьесам современных драматургов

Увиденное можно сразу же обсудить
Дарья Вострикова
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В начале июля этого года на малой сцене театра драмы имени И. А.Слонова в третий раз пройдет показ режиссерских эскизов по пьесам современных драматургов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, режиссеры вместе с артистами в течение нескольких дней репетируют отобранные тексты и показывают свои результаты публике.

После этого сразу же разворачивается дискуссия по поводу увиденного.

Гости мероприятия увидят показы на пьесы «Две матери, две дочери», «Горка», «Машина едет к морю», «Свидетельские показания».

Творческая лаборатория «Видимоневидимо» приглашает любителей театра к обсуждению предложенных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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