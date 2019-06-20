В саратовском театре драмы покажут работы режиссеров по пьесам современных драматургов
В начале июля этого года на малой сцене театра драмы имени И. А.Слонова в третий раз пройдет показ режиссерских эскизов по пьесам современных драматургов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, режиссеры вместе с артистами в течение нескольких дней репетируют отобранные тексты и показывают свои результаты публике.
После этого сразу же разворачивается дискуссия по поводу увиденного.
Гости мероприятия увидят показы на пьесы «Две матери, две дочери», «Горка», «Машина едет к морю», «Свидетельские показания».
Творческая лаборатория «Видимоневидимо» приглашает любителей театра к обсуждению предложенных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU