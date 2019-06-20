В Саратовской области малоимущие семьи получат 28,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-20T16:10:52+03:00

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С 2019 года в Саратовской области с малоимущими семьями заключено 128 социальных контрактов на общую сумму 28,2 млн рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития, гражданам дают деньги, а они должны повысить свою квалификацию, заняться бизнесом или развить свое хозяйство.

Исполнение обязательств контролируется.

Материальную помощь в размере до 24 тыс. рублей можно получить один раз или каждый месяц, а ее размер определяется индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU