В Саратовской области малоимущие семьи получат 28,2 млн рублей
Заключено 128 контрактов
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С 2019 года в Саратовской области с малоимущими семьями заключено 128 социальных контрактов на общую сумму 28,2 млн рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития, гражданам дают деньги, а они должны повысить свою квалификацию, заняться бизнесом или развить свое хозяйство.
Исполнение обязательств контролируется.
Материальную помощь в размере до 24 тыс. рублей можно получить один раз или каждый месяц, а ее размер определяется индивидуально.
ИСТОЧНИК KP.RU