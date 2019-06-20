2019-06-20T16:04:56+03:00
Общество

Объявлен конкурс на штрафстоянки в 15 районах Саратовской области

Заявки принимают с завтрашнего дня
Дарья Вострикова
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Завтра, 21 июня, в Саратовской области начнется прием заявок на конкурс штрафстоянок.

Как рассказали «КП-Саратов» в Минтрансе региона, на них задержанный транспорт будут перемещать, хранить и выдавать.

Объекты появятся на территории Ивантеевского, Татищевского, Хвалынского, Федоровского, Краснопартизанского, Перелюбского, Ровенского, Самойловского, Романовского, Екатериновского, Турковского, Краснокутского, Ершовского, Духовницкого и Дергачевского районов.

Свои предложения предприниматели и юридические лица могут подавать до 23 июля. Заявки рассмотрят 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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