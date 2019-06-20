Объявлен конкурс на штрафстоянки в 15 районах Саратовской области
Заявки принимают с завтрашнего дня
Изменить размер текста:
Завтра, 21 июня, в Саратовской области начнется прием заявок на конкурс штрафстоянок.
Как рассказали «КП-Саратов» в Минтрансе региона, на них задержанный транспорт будут перемещать, хранить и выдавать.
Объекты появятся на территории Ивантеевского, Татищевского, Хвалынского, Федоровского, Краснопартизанского, Перелюбского, Ровенского, Самойловского, Романовского, Екатериновского, Турковского, Краснокутского, Ершовского, Духовницкого и Дергачевского районов.
Свои предложения предприниматели и юридические лица могут подавать до 23 июля. Заявки рассмотрят 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU