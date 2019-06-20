2019-06-20T15:46:09+03:00
Общество

Саратовцы встретятся с известным публицистом Гадильбеком Шалахметом

Он представит свою новую книгу
Дарья Вострикова
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В следующий вторник, 25 июня, в 15:00 в выставочном зале музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского состоится встреча с известным советским и казахстанским публицистом, автором более 300 научных и публицистических статей, заведующим кафедрой ЮНЕСКО Евразийского Национального Университета имени Гумилева Гадильбеком Шалахметовым.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, он представит свою новую книгу «Пятый сон». Центральное место в произведении занимает беседа писателя и философа Николая Чернышевского и политика Макаша Бекмухамбетова.

Первая презентация литературы с успехом прошла в Московском государственном лингвистическом университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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