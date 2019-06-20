Саратовцы встретятся с известным публицистом Гадильбеком Шалахметом
В следующий вторник, 25 июня, в 15:00 в выставочном зале музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского состоится встреча с известным советским и казахстанским публицистом, автором более 300 научных и публицистических статей, заведующим кафедрой ЮНЕСКО Евразийского Национального Университета имени Гумилева Гадильбеком Шалахметовым.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, он представит свою новую книгу «Пятый сон». Центральное место в произведении занимает беседа писателя и философа Николая Чернышевского и политика Макаша Бекмухамбетова.
Первая презентация литературы с успехом прошла в Московском государственном лингвистическом университете.
ИСТОЧНИК KP.RU