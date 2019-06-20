В Саратове школьников бесплатно научат плавать
В Саратове во время летних каникул организована работа летних спортивных площадок при школах, а также организованы занятия по плаванию в физкультурно-оздоровительных комплексах города.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, площадки работают с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00.
Кроме того, школьников в возрасте 7-11 лет бесплатно научат плавать, если у них нет противопоказаний и есть медсправки.
В рамках проекта «Живу на Волге — умею плавать!» занятия проводятся в бассейнах МОУ «СОШ №97», МОУ «Гимназия №89», МОУ «Лицей №47» и МАОУ «Лицей «Солярис».
Также учиться можно в бассейне «Саратов», ФОК «Юбилейный» и ФОК «Заводской».
В «Авроре» занятия начнутся с 1 июля и будут проходить до окончания летнего периода.
ИСТОЧНИК KP.RU