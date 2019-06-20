В Саратове школьников бесплатно научат плавать

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-20T15:43:13+03:00

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В Саратове во время летних каникул организована работа летних спортивных площадок при школах, а также организованы занятия по плаванию в физкультурно-оздоровительных комплексах города.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, площадки работают с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00.

Кроме того, школьников в возрасте 7-11 лет бесплатно научат плавать, если у них нет противопоказаний и есть медсправки.

В рамках проекта «Живу на Волге — умею плавать!» занятия проводятся в бассейнах МОУ «СОШ №97», МОУ «Гимназия №89», МОУ «Лицей №47» и МАОУ «Лицей «Солярис».

Также учиться можно в бассейне «Саратов», ФОК «Юбилейный» и ФОК «Заводской».

В «Авроре» занятия начнутся с 1 июля и будут проходить до окончания летнего периода.

ИСТОЧНИК KP.RU