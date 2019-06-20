2019-06-20T15:40:06+03:00
Общество

Абоненты ООО «КВС» могут передать показания с помощью новых сервисов

Екатерина Семенова
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» напоминает, что передача показаний индивидуальных приборов учета производится с 20 по 23 число каждого месяца. Для повышения качества обслуживания потребителей абонентам доступны новые сервисы передачи показаний. Данные о потребленных коммунальных услугах за июнь 2019 года можно предоставить дистанционно:

1. На сайте саррц.рф через сервис «Показания ИПУ» или Личный кабинет;

2. По электронной почте IPU@SARRC.RU, отправив сообщение формата: номер лицевого счета#ФИО#ХВС-111#ГВС стоки-111#Полив 111# (где 111 — показания приборов учета);

3. С помощью мессенджера Telegram — бот «саррц» @metters_sarrc_bot;

4. Отправив СМС по номеру 8-937-265-33-43 (формат сообщения: номер Лицевого счета#ФИО#ХВС-111#ГВС стоки-111#111#Полив-111# (где 111 — показания приборов учета));

5. Посредством автоответчика (круглосуточно) (8452) 39-07-17 (формат сообщения: номер лицевого счета, показания ИПУ).

Также передать показания ИПУ возможно через терминалы на пунктах абонентского обслуживания по адресам: улица Рабочая 29/39, проспект Энтузиастов 40а, улица Тульская, 25. Отрывной талон платежного документа с показаниями принимается специалистами пунктов обслуживания ООО «СарРЦ» и ООО «ПлатежЦентр», а также посредством специальных ящиков для показаний (адреса размещения на сайте https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/person/status/).

Напоминаем, номера лицевых счетов абонентов остаются прежними. По действующему лицевому счету для потребителей ООО «КВС» доступна регистрация в личном кабинете на сайте https://my.sarrc.ru/#/user/login.

ИСТОЧНИК KP.RU

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