В Саратове пройдет литературный вечер Анны Ахматовой
Мероприятие состоится в субботу
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В читальном зале сада «Липки» Саратова 22 июня состоится литературно-музыкальный вечер «Мир поэзии Анны Ахматовой», посвященный 130-летию со дня рождения поэтессы.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, состоится презентация книжной выставки о жизни и творчестве Ахматовой, в формате открытого микрофона прозвучат стихотворения, отрывки из поэм и дневников, романсы на ее произведения.
Праздник состоится в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU