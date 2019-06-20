Андрей Чепурной взял ситуацию с ночной торговлей алкоголем в Саратове на контроль
Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной встретился с жителями Заводского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее жильцы дома №77 по улице Огородная жаловались на торговлю алкоголем по ночам в местном магазине.
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Как оказалось, собственника магазина уже восемь раз привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение, однако торговать спиртным по ночам тут не прекратили.
С продавцом и владельцем магазина вновь провели профилактические беседы, административный протокол будет направлен в суд.
Андрей Чепурной заявил, что взял ситуацию на личный контроль и призвал граждан жаловаться на ночную торговлю алкоголем.
ИСТОЧНИК KP.RU