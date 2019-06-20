В Саратовской области Герои России и Труда не будут платить за капремонт и ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-20T15:11:32+03:00

От этой надобности также освободили членов их семей

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В Саратовской области Героев СССР и РФ, Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей освободили от взносов на капитальный ремонт и платы за коммунальные и жилищные услуги.

Как рассказали «КП-Саратов» в Государственной жилищной инспекции, согласно федеральному закону бесплатными становятся право пользования жилищным помещением, его содержание, горячая и холодная вода, электричество и отведение сточных вод.

Также не надо будет отдавать деньги за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилых помещений, независимо от вида жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU