Жители невысоких зданий будут платить за тепло больше
Это связано с низкой энергоэффективностью
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Стали известны подробности предполагаемых изменений в начислении платежей за отопление.
Как разобрались коллеги из федеральной «Комсомолки», речь идет вовсе не о том, что жители нижних этажей будут платить больше, а о том, что нормативы изменятся в зависимости от этажности дома.
То есть дома в несколько этажей тратят на обогрев больше энергии, чем высотки. В связи с этим предлагается установить там другие нормативы потребления тепла. То же самое касается старого жилфонда, по сравнению с новым, менее энергоэффективного.
ИСТОЧНИК KP.RU