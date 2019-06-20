Жители невысоких зданий будут платить за тепло больше

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-20T15:03:17+03:00

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Стали известны подробности предполагаемых изменений в начислении платежей за отопление.

Как разобрались коллеги из федеральной «Комсомолки», речь идет вовсе не о том, что жители нижних этажей будут платить больше, а о том, что нормативы изменятся в зависимости от этажности дома.

То есть дома в несколько этажей тратят на обогрев больше энергии, чем высотки. В связи с этим предлагается установить там другие нормативы потребления тепла. То же самое касается старого жилфонда, по сравнению с новым, менее энергоэффективного.

ИСТОЧНИК KP.RU