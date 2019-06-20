Жители 614 домов Саратовской области могут вернуть взносы за капремонт

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-20T14:57:11+03:00

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Жители 614 домов Саратовской области могут вернуть свои взносы за капремонт в соответствии с постановлением правительства региона, принятым в мае.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, эти здания исключены из программы ремонта в соответствии с требованием жилищного кодекса.

Гражданам могут вернуть более 14 млн рублей. Полный перечень домов опубликован на сайте министерства.

Чтобы получить свои деньги, собственник помещения должен подать владельцу специального счета или региональному оператору заявление с просьбой о перечислении средств фонда капитального ремонта и указать реквизиты банковского счета.

Кроме того, к заявлению надо приложить копию документов: удостоверяющего личность, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, а также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц — содержащую сведения о юридическом лице на дату подачи заявления и подтверждающую право собственности на помещение в указанном многоквартирном доме на дату подачи заявления.

Также необходимы документы организации по технической инвентаризации об объекте недвижимого имущества, подтверждающие право собственности на помещение в указанном многоквартирном доме на дату подачи заявления.

Заявления принимают в представительствах Фонда капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU