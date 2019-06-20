Саратовские велосипедисты завоевали две медали Российско-Китайских молодежных игр

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-20T14:17:57+03:00

Ранее они уже получали награды на этих состязаниях

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Сегодня, 20 июня, на проходящих в Самаре VIII летних Российско-Китайских молодежных играх состоялись соревнования по велоспорту-шоссе в гонке критериум.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта, саратовские спортсмены заняли медали этих состязаний.

Михаил Тулайкин, несмотря на полученную травму, стал победителем. Александр Березняк завоевал бронзовую медаль.

Напомним, что 18 июня он получил такую же награду в индивидуальной гонке на время среди юниоров.

ИСТОЧНИК KP.RU