Саратовские велосипедисты завоевали две медали Российско-Китайских молодежных игр
Ранее они уже получали награды на этих состязаниях
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Сегодня, 20 июня, на проходящих в Самаре VIII летних Российско-Китайских молодежных играх состоялись соревнования по велоспорту-шоссе в гонке критериум.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта, саратовские спортсмены заняли медали этих состязаний.
Михаил Тулайкин, несмотря на полученную травму, стал победителем. Александр Березняк завоевал бронзовую медаль.
Напомним, что 18 июня он получил такую же награду в индивидуальной гонке на время среди юниоров.
ИСТОЧНИК KP.RU