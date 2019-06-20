На почте в Саратове задержали мужчину с анаболическими стероидами

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-20T14:19:21+03:00

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Сотрудники Саратовской таможни вместе с транспортной полицией в одном из почтовых отделений задержали получателя посылки с сильнодействующими веществами.

В присланной из Беларуси бандероли оказались семь ампул с прозрачной жидкостью и 100 таблеток общей массой 14,65 грамма. Установлено, что это — анаболические стероиды, которые употребляют несмотря на опасность для организма тяжелоатлеты и бодибилдеры.

- Согласно постановлению правительства РФ от 29.12.2007 №964, все смеси и растворы, содержащие данные вещества, независимо от их концентрации включены в список сильнодействующих веществ и ограничены в обороте на территории России, — заметили в пресс-службе Саратовской таможни.

В отношении получателя возбуждено уголовное дело о контрабанде.

ИСТОЧНИК KP.RU