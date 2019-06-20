Саратовский пенсионер занял второе место всероссийских соревнований по городошному спорту

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-20T14:10:50+03:00

Он получил награду в категории граждан старше пяти лет

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С 12 по 18 июня в городе Вятские Поляны прошли всероссийские соревнования по городошному спорту среди ветеранов на Кубок заслуженного мастера спорта СССР С. И. Громова.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, команда региона заняла седьмое место.

В личных соревнованиях Александр Щавелев взял серебро в категории лиц старше 75 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU