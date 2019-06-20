В Алгае пресекли нелегальную торговлю семенами из Казахстана
Продавщицу оштрафовали
Изменить размер текста:
В июне 2019 года государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области провел рейды по торговле семенами в Александрово-Гайском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, одна из продавщиц посадочного материала привезла товар из Республики Казахстан без документов. Партии семян овощей никто не проверял.
Гражданку оштрафовали, а семь партий семян в количестве 3 кг сняли с продажи.
ИСТОЧНИК KP.RU