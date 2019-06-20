В Алгае пресекли нелегальную торговлю семенами из Казахстана

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-20T14:06:09+03:00

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В июне 2019 года государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области провел рейды по торговле семенами в Александрово-Гайском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, одна из продавщиц посадочного материала привезла товар из Республики Казахстан без документов. Партии семян овощей никто не проверял.

Гражданку оштрафовали, а семь партий семян в количестве 3 кг сняли с продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU