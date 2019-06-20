Саратовская шахматистка стала победителем этапа Кубка России

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-20T14:04:00+03:00

Она стала лучшей в категории до 11 лет

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С 12 по 19 июня в Ижевске проходил этап Кубка России по шахматам 2019 года среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, победу в категории девочек до 11 лет одержала Анастасия Чекина, которая набрала 7,5 очка из 9.

Напомним, в апреле Анастасия выиграла золотую медаль первенства России по решению шахматных композиций среди детей и молодежи, которое прошло в Лоо Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU