В Саратовской области появятся семена из Канады

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-20T13:25:59+03:00

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области сообщает, что в соответствии с письмом федерального ведомства ООО «Севита Ру» из Воронежа может ввозить в Россию семена из канадского питомника Sevita Genetics (145, rang du Bas-de-la-Riviere Nord, Saint-Cesaire, Quebec, J0L IT0, Canada).

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, решение о каждой партии будет приниматься после лабораторной экспертизы.

Теперь цветы от перевозчика могут появиться и у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU