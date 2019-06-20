Из Саратовской области не выпустили опасную пшеницу
Зерно заражено сорняком
Изменить размер текста:
В июне 2019 года в рамках рейдов в Новоузенском районе инспектор фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Саратовской области обнаружил в Новоузенском районе опасную пшеницу.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, партия из 444 тонн заражена ползучим горчаком.
Этот сорняк засоряет не только посевы всех культур, но и поля, луга, пастбища.
Растение неприхотливо к климатическим условиям.
Зараженную пшеницу не пустили за пределы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU