Из Саратовской области не выпустили опасную пшеницу

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-20T13:22:04+03:00

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В июне 2019 года в рамках рейдов в Новоузенском районе инспектор фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Саратовской области обнаружил в Новоузенском районе опасную пшеницу.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, партия из 444 тонн заражена ползучим горчаком.

Этот сорняк засоряет не только посевы всех культур, но и поля, луга, пастбища.

Растение неприхотливо к климатическим условиям.

Зараженную пшеницу не пустили за пределы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU