Мэрия Саратова интересуется у горожан оценкой своей работы

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-20T13:16:46+03:00

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Исследование проводится в целях оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Жителей города приглашают принять в нем участие и поделиться своим мнением.

Работу администрации предлагают оценить в таких сферах, как содержание и ремонт дорог, общественный транспорт, благоустройство города, жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, предлагается дать общую характеристику деятельности чиновников, а также лично главы Саратова Михаила Исаева.

Отдельно горожанам предлагают поделиться проблемами, которые вызывают у них наибольшую тревогу. Среди вариантов ответов составители опроса предусмотрели пункты отсутствие работы или опасение потерять ее, состояние медицинского обслуживания, обеспечение лекарствами, коррупция, произвол чиновников, высокие цены на продукты, товары первой необходимости, состояние школьного образования, высокие тарифы на услуги ЖКХ, плохие жилищные условия, отсутствие порядка, бездействие властей, неисполнение законов, задержки и невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, неблагоустроенность города, двора, состояние дорог, тротуаров, освещение улиц, преступность, терроризм, неуверенность в своей безопасности, плохая работа общественного транспорта, приток граждан на ПМЖ — вынужденных переселенцев и беженцев, загрязненность окружающей среды, наркомания, пьянство, использование земли (застройка, продажа), качество обеспечения теплом, водоснабжением и т. д., нехватка мест в детских садах, загруженность транспортных магистралей (пробки).

Также в опросе предлагается поделиться своим видением экономической ситуации, сложившейся в Саратове, и ее перспективами.

Пройти опрос можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU