2019-06-20T13:16:46+03:00
Общество

Мэрия Саратова интересуется у горожан оценкой своей работы

Соответствующий опрос размещен на официальном сайте горадминистрации
Антон Угольков
Поделиться:
Мэрия СаратоваМэрия Саратова
Изменить размер текста:

Исследование проводится в целях оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Жителей города приглашают принять в нем участие и поделиться своим мнением.

Работу администрации предлагают оценить в таких сферах, как содержание и ремонт дорог, общественный транспорт, благоустройство города, жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, предлагается дать общую характеристику деятельности чиновников, а также лично главы Саратова Михаила Исаева.

Отдельно горожанам предлагают поделиться проблемами, которые вызывают у них наибольшую тревогу. Среди вариантов ответов составители опроса предусмотрели пункты отсутствие работы или опасение потерять ее, состояние медицинского обслуживания, обеспечение лекарствами, коррупция, произвол чиновников, высокие цены на продукты, товары первой необходимости, состояние школьного образования, высокие тарифы на услуги ЖКХ, плохие жилищные условия, отсутствие порядка, бездействие властей, неисполнение законов, задержки и невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, неблагоустроенность города, двора, состояние дорог, тротуаров, освещение улиц, преступность, терроризм, неуверенность в своей безопасности, плохая работа общественного транспорта, приток граждан на ПМЖ — вынужденных переселенцев и беженцев, загрязненность окружающей среды, наркомания, пьянство, использование земли (застройка, продажа), качество обеспечения теплом, водоснабжением и т. д., нехватка мест в детских садах, загруженность транспортных магистралей (пробки).

Также в опросе предлагается поделиться своим видением экономической ситуации, сложившейся в Саратове, и ее перспективами.

Пройти опрос можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После «Прямой линии» с Путиным следователи Саратова проверят нехватку лекарств
Объявлен конкурс на штрафстоянки в 15 районах Саратовской области
Саратовцы встретятся с известным публицистом Гадильбеком Шалахметом
В Саратове школьников бесплатно научат плавать
Абоненты ООО «КВС» могут передать показания с помощью новых сервисов
В Саратове пройдет литературный вечер Анны Ахматовой
Андрей Чепурной взял ситуацию с ночной торговлей алкоголем в Саратове на контроль
В Саратовской области Герои России и Труда не будут платить за капремонт и ЖКХ
Первую архитектурную подсветку слайд-меппинг мэрия Саратова сделала для себя
В больницах Саратова с мышиной лихорадкой остаются 211 человек
Жители невысоких зданий будут платить за тепло больше
В Саратове из-за схода вагона встали трамваи двух маршрутов
Саратовская спортсменка примет участие во II Европейских играх
Жители 614 домов Саратовской области могут вернуть взносы за капремонт
Энгельсского чиновника-рецидивиста оштрафовали за незаконную выдачу паспортов
В Саратовской области женщина накопила 89 штрафов ГИБДД и собралась покинуть страну
Саратовские велосипедисты завоевали две медали Российско-Китайских молодежных игр
Общественники убедились в экологической безопасности Балаковского мусороперерабатывающего комплекса
На почте в Саратове задержали мужчину с анаболическими стероидами
В Саратове отметят День молодежи на набережной Космонавтов
В Саратове осудили адвоката-мошенника
Саратовский пенсионер занял второе место всероссийских соревнований по городошному спорту
В Саратове на производстве стеклопакетов женщину затянуло в станок
Велопутешественник намерен подружить школьников мира и приехать в Саратов
В Алгае пресекли нелегальную торговлю семенами из Казахстана
Саратовская шахматистка стала победителем этапа Кубка России