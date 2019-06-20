В Саратове бомжи с канцелярским ножом ограбили офис микрокредитов
На них завели уголовное дело
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Работница офиса микрокредитных организаций в поселке Солнечный Саратова обратилась в полицию с заявлением о грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам менеджера, к зданию подошли двое мужчин. Один остался снаружи, а второй зашел и забрал из кассы 40 тыс. рублей, угрожая канцелярским ножом.
После этого оба налетчика скрылись.
Обоих рецидивистов-бомжей в возрасте 22 и 24 лет задержали в Пензе.
Выяснилось, что они причастны к совершению аналогичного преступления в Кузнецке. На них завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU