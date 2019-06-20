2019-06-20T12:14:25+03:00
Происшествия

В Саратове осудили вооруженного налетчика на микрокредитные организации

Мужчина отправился в колонию на 3,5 года
Екатерина Семенова
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В Заводском районе вынесен приговор 26-летнему мужчине, который грабил офисы микрофинансовых организаций.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ранее гражданин уже был судим, причем освободился из мест лишения свободы в декабре 2016 года.

Через год, 11 декабря 2017 года, он напал на сотрудницу офиса ООО МКК «Движение денег» на Орджоникидзе и с ножом потребовал наличные. Девушка отдала ему 4,8 тыс. рублей.

В тот же вечер мужчина ограбил ООО МФК «Экспресс деньги», где под угрозой оружия похитил 17,6 тыс. рублей.

13 декабря добычей налетчика стали 41,35 тыс. рублей из кассы ООО МФК «Экспресс деньги».

Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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