2019-06-20T12:12:51+03:00
Общество

Больницы Саратовской области получат более 52 млн рублей на ремонт крыш

Сумма рассчитана на 15 кровель
Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 июня, министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на слушаниях в облдуме рассказала о состоянии местных больниц.

По ее словам, в 2018 году учреждения получили более 365 млн рублей. В эту сумму входит ремонт 99 больниц, проведение противопожарных мероприятий в 121 здании, еще 96 подготовили к осенне-зимнему периоду. Возобновила работу бальнеологическая лечебница «Серные воды» в Саратове, в которой уже прошли лечение 1 362 человека. Областной клинический диспансер обновился ремонтом стационаров, появлением коек дневного пребывания. В этом же году на развитие материально-технической базы детских учреждений направили более 186 млн рублей.

В 2019 году на ремонт кровель 15 медучреждений планируется выделить более 52 млн рублей.

Сейчас практически все процессы в больницах перешли в цифровой вид: запись к врачу, формирование документов.

В рамках проекта «Развитие детского здравоохранения» приобретут 38 единиц медоборудования для 21 больницы. Кроме того, в противотуберкулезном санатории для детей прошел капремонт. В 2019 году за счет областного бюджета планируется открытие структурного подразделения городской поликлиники №9 в Елшанке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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