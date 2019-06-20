Мазина: В Саратовском районе число бригад «скорой помощи» вдвое больше нормы
Во время дачного сезона врачи «скорой помощи» с трудом могут попасть к пациентам.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» со слушаний в облдуме по здравоохранению, министр Наталья Мазина сказала причину этого — отсутствие табличек с названиями на большинстве улиц.
При этом она отметила, что в Саратовском районе трудятся десять бригад «скорой помощи». По словам Мазиной, это в два раза больше норматива.
- Если люди будут указывать адреса и встречать «скорую», это облегчит их работу, — подчеркнула министр здравоохранения.
При этом она заявила, что пациентам обязаны оказывать экстренную помощь, даже если у них нет страхового медицинского полиса.
ИСТОЧНИК KP.RU