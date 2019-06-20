В Саратове сожитель женщины украл у нее из комнаты 12 тыс. рублей
Преступление произошло в общежитии
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В Кировском районе Саратова полиция нашла рецидивиста, подозреваемого в краже денег.
- Местная жительница обратилась к правоохранителям и рассказала, что из ее комнаты в общежитии кто-то украл 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД области.
Во время операции полицейские задержали подозреваемого — 35-летнего ранее судимого сожителя заявительницы и возбудили в отношении него уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU