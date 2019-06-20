Жительницу Вольска обманули на 11,7 тыс. рублей при продаже коляски
Полиция проводит проверку
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Жительницу Вольска обманули в интернете при продаже детской коляски.
- Потенциальный покупатель позвонил и попросил данные банковской карты женщины для перевода денег за товар и похитил 11,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.
Полицейские организовали по данному факту проверку и предупреждают граждан о мерах безопасности при покупках в интернете, например, не давать лишние данные с карты и коды, пришедшие в смс, а также не стоит переводить незнакомцам предоплату.
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ИСТОЧНИК KP.RU