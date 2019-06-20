Саратовец проник через форточку в гараж и украл инструменты
В отношении парня возбудили уголовное дело
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В Заводском районе Саратова полицейские нашли подозреваемого в краже инструментов.
- В отдел с заявлением о преступлении обратился 57-летний мужчина и рассказал, что кто-то залез через форточку в гараж и украл перфоратор, дрель, сварочный аппарат, маску и другое. Общая сумма ущерба — 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция по подозрению оперативно задержала 28-летнего местного жителя и возбудила в отношении него уголовное дело за кражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU