Жителей нижних этажей домов Саратова хотят заставить платить больше за отопление

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-20T11:58:13+03:00

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В России планируют изменить нормативы оплаты отопления в зависимости от этажности.

О новшествах, внесенных в расчеты по теплоснабжению, сообщает «Парламентская газета» со слов члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Изменение нормативов по России, в том числе и в Саратове, должно произойти в 2020 году, и из-за этого больше платить за тепло в батареях будут жители нижних этажей — с первого по четвертый.

По словам Гладких, такие меры хотели принять еще в 2016 году, но тогда Минстрой настоял на переносе сроков.

Напомним, в 2018 году Конституционный суд РФ принял решение, что собственники, установившие в своих квартирах индивидуальное отопление, не платят за центральное, не считая общей части дома: лестниц, подъездов, чердака и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU