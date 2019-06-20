В Солнечном-2 поликлинику могут построить к 2021 году

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-20T11:15:01+03:00

Она будет обслуживать 60 тысяч человек

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Сегодня, 20 июня, на депутатских слушаниях в Саратовской областной думе депутат Александр Нараевский поинтересовался насчет строительства поликлиники в Солнечном-2.

- Когда будет перерезана ленточка? Там живут 25 тыс. жителей, это срочная проблема для них, — пояснил он.

Министр здравоохранения Наталья Мазина отметила, что, по ее мнению, если все проекты и заявки примут, здание поликлиники появится к 2021 году.

- Она рассчитана на взрослых, но там вполне могут появиться отделения и для детей. Учреждение рассчитано на более 400 посещений в смену и спланировано для обслуживания около 60 тыс. человек, — пояснила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU