В Солнечном-2 поликлинику могут построить к 2021 году
Сегодня, 20 июня, на депутатских слушаниях в Саратовской областной думе депутат Александр Нараевский поинтересовался насчет строительства поликлиники в Солнечном-2.
- Когда будет перерезана ленточка? Там живут 25 тыс. жителей, это срочная проблема для них, — пояснил он.
Министр здравоохранения Наталья Мазина отметила, что, по ее мнению, если все проекты и заявки примут, здание поликлиники появится к 2021 году.
- Она рассчитана на взрослых, но там вполне могут появиться отделения и для детей. Учреждение рассчитано на более 400 посещений в смену и спланировано для обслуживания около 60 тыс. человек, — пояснила министр.
ИСТОЧНИК KP.RU