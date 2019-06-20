От абортов отговорили 980 женщин Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-20T11:03:35+03:00

В Саратовской облдуме обсудили статистику по абортам Фото: Дарья Вострикова

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Сегодня, 20 июня, в здании Саратовской областной думы министр здравоохранения Наталья Мазина рассказала о статистике по абортам в регионе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в нашей области один из лучших показателей по России — 12 абортов на 1 тыс. родившихся.

По словам Мазиной, с будущими мамами работают психологи. Благодаря их усилиям в этом году отговорить удалось 980 человек.

При этом в Саратовской области рождаемость сократилась на 21,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU