От абортов отговорили 980 женщин Саратовской области
Врачи ведут работу с будущими мамами
В Саратовской облдуме обсудили статистику по абортамФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 июня, в здании Саратовской областной думы министр здравоохранения Наталья Мазина рассказала о статистике по абортам в регионе.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в нашей области один из лучших показателей по России — 12 абортов на 1 тыс. родившихся.
По словам Мазиной, с будущими мамами работают психологи. Благодаря их усилиям в этом году отговорить удалось 980 человек.
При этом в Саратовской области рождаемость сократилась на 21,7%.
ИСТОЧНИК KP.RU