В Саратове заблудился 70-летний грибник

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-20T11:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове росгвардейцы помогли пожилому грибнику найти дорогу домой.

- 70-летний мужчина ушел в лес и не взял с собой телефон. Его не было дома целые сутки, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

Проблема еще и в том, что мужчина после заболевания мог потерять память и дезориентироваться на местности.

Сообщение о пропаже пенсионера поступило в правоохранительные органы поздно ночью. На его поиски вышли патрульные наряды Росгвардии. Найти грибника в районе Детского парка удалось прапорщику Дмитрию Костенко и сержанту Владимиру Федянину.

Помощь мужчине не требовалась, но оказалось, что он действительно заблудился и не мог вспомнить обратную дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU