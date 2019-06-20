В Вольске трое парней до смерти забили мужчину за оскорбление девушки

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-20T10:58:04+03:00

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В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемые — трое местных жителей.

Следствие считает, что 15 апреля в одном из домов Вольска собралась компания из семи человек, среди которых были как молодые люди, так и взрослые.

41-летний мужчина после застолья лег спать в соседней комнате, куда позже пришли две девушки. Одна из них поссорилась со спящим, в ответ он ее обматерил.

Дамы пожаловались остальным гостям, которые не замедлили получить свою порцию оскорблений от мужчины. За это молодые люди жестоко избили потерпевшего.

Тело погибшего обнаружила утром хозяйка квартиры. Сначала она пыталась разбудить его, думая, что он спит, но оказалось, что к тому времени он уже умер.

Причиной смерти стала тупая травма головы.

Лишь один из подозреваемых — 21 летний парень — признал свою вину. Однако прокурору для обвинительного утверждения направлено уголовное дело в отношении троих.

ИСТОЧНИК KP.RU