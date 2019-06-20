Саратовские роженицы не боятся жаловаться на нехватку коек

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-20T10:54:47+03:00

Но, по словам министра здравоохранения, такой проблемы нет

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Сегодня, 20 июня, министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на слушаниях в облдуме прокомментировала вопрос о нехватке коек в больницах. Об этом ей с возмущением сообщил заместитель председателя комитета по госстроительству и местному самоуправлению, коммунист Владимир Есипов.

- Владимир Евгеньевич, необходимости увеличения коечной мощности нет, — заявила министр.

- Вы где живете? — возмутился депутат.

- В Саратовской области. Мы будем делать все, чтобы первичное звено работало, стационар. Вы были в городской больнице Балакова, видели, что койки заполнены? — уточнила Наталья Мазина.

- Их не хватает, люди в коридоре лежат, — подтвердил Есипов.

- В течение суток люди могут лежать в коридоре. Мы развили медицинскую реабилитацию, Балаково показывает хорошие результаты, — парировала Мазина.

Министр добавила, что дефицита отдельных коек для беременных нет. На это коммунист прервал ее, заявив, что женщины бояться пожаловаться.

- Нет, они не боятся, а прислушиваются к врачам, — завершила разговор Наталья Мазина.

ИСТОЧНИК KP.RU