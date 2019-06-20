2019-06-20T11:17:00+03:00
Общество

Саратовские врачи уезжают в Пензу

Этим обеспокоены местные депутаты
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 июня, в Саратовской областной думе прошли слушания по здравоохранению.

После доклада министра здравоохранения Натальи Мазиной о ситуации по региону о нехватке врачей ей задал вопрос депутат Александр Санинский.

- Как решить кадровые проблемы? В прошлом году из Ртищевской районной больницы в Пензенскую область уехали пять высококлассных специалистов. Мы обеспокоены этим, — сказал он.

- Аналогичная ситуация наблюдается в других районах области. Меры материальной поддержки врачей, уровень зарплат по экономике вы знаете. Мы ожидаем, что в Ртищевский район приедут медики после обучения на специалитете. В этом году выпуск составит 144 человека, 61 — после ординатуры, — ответила министр.

Ранее Наталья Мазина заявила, что больше всего не хватает первичных специалистов — педиатров, терапевтов. В настоящее время в Саратовской области дефицит 1 848 врачей.

Проводятся значительные меры по поддержке молодых специалистов на селе — в этом году врачи на селе получили подъемные 100 тыс. рублей, им оплачивается жилье, коммуналка. В Вольске, к примеру, ремонтируется здание бывшего роддома, где будут находиться 24 квартиры для врачей.

Напомним, возвращение этих помещений в муниципальную собственность произошло после вмешательства спикера ГД Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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