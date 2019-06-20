Отключена вода на Офицерской и Курдюмской улицах Саратова

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-20T10:07:11+03:00

Кроме того, ведутся работы на улице Универсальная

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В Саратове — очередное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на водоводе.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах на улицах Офицерская и Курдюмская.

Кроме того, по заявке ООО «Сезон-Н» воду отключили в доме №2 по улице Универсальная.

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ИСТОЧНИК KP.RU