Отключена вода на Офицерской и Курдюмской улицах Саратова
Кроме того, ведутся работы на улице Универсальная
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В Саратове — очередное отключение воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на водоводе.
Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах на улицах Офицерская и Курдюмская.
Кроме того, по заявке ООО «Сезон-Н» воду отключили в доме №2 по улице Универсальная.
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ИСТОЧНИК KP.RU