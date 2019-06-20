2019-06-20T10:04:56+03:00
Общество

Рождаемость в Саратовской области упала на 21,7%

В Саратовской области снижение рождаемости в два раза обгоняет снижение смертности
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Министр Наталья МазинаМинистр Наталья МазинаФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 июня, в Саратовской областной думе проходят депутатские слушания на тему здравоохранения.

Первой с докладом выступила министр здравоохранения Наталья Мазина.

- По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в регионе за три года увеличилась на 1,6 года и в 2018 достигла 73 лет. Детей стало меньше умирать на 30,6%, трудоспособных взрослых на 15,7%, тех, кто старше этой категории, — на 0,5%.

Общая смертность в Саратовской области снизилась за три года с 14,2 до 13,7 на тысячу населения

Коэффициент младенческой смертности в области снизился с 6,9 случая на тысячу населения в 2015 до 4,5 в 2018 году.

Среди основных причин — уменьшение смерти от новообразований, туберкулеза, внешних причин. Лидирующими причинами остаются болезни сердечно-сосудистой системы, на их долю приходится больше половины от всех случаев, — рассказала министр.

Однако рождаемость в регионе снизилась еще сильнее — на 21,7% за три последних года – с 11,5 до 9 на тысячу населения.

- Это соответствует общероссийской тенденции, — заявила Мазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовец проник через форточку в гараж и украл инструменты
Жители нижних этажей домов Саратова могут платить больше за отопление
В Солнечном-2 поликлинику могут построить к 2021 году
От абортов отговорили 980 женщин Саратовской области
В Саратове заблудился 70-летний грибник
В Вольске трое парней до смерти забили мужчину за оскорбление девушки
Саратовские роженицы не боятся жаловаться на нехватку коек
В поселке под Энгельсом неизвестный поджег вагончик
Саратовские врачи уезжают в Пензу
Отключена вода на Офицерской и Курдюмской улицах Саратова
СУ СК ищет свидетелей смертельного ДТП в Саратове с участием полицейского
Продолжаются отключения воды на улицах Вольская и 1-я Садовая
«Саратовские авиалинии» выплатили 1,2 млн рублей за моральный вред
Саратовцы пригласили Путина переплыть Волгу
Транспортная полиция начала проверку столкновения автомобиля с самолетом в Саратове
Жителям Саратова возят воду в цистернах
В Балакове безработная женщина украла в ТЦ кошелек
В Сторожевке автомобиль сбил женщину и скрылся
18-летний парень отправился в колонию на 7,5 года за убийство собутыльника
В Саратове в утреннем ДТП пострадали четыре человека
Саратовцев в четверг ждет северный ветер
На Кумысной поляне нашли труп старика
В новом аэропорту Саратова будет базироваться авиакомпания «Победа»
Вместо автостоянки у «Словакии» могут разбить сквер и поставить памятник Петру I
Подготовлено техзадание на проектирование ветки скоростного трамвая в Саратове
Директор саратовской школы прокомментировала информацию об отказе выдавать аттестаты