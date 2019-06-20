Рождаемость в Саратовской области упала на 21,7%
Сегодня, 20 июня, в Саратовской областной думе проходят депутатские слушания на тему здравоохранения.
Первой с докладом выступила министр здравоохранения Наталья Мазина.
- По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в регионе за три года увеличилась на 1,6 года и в 2018 достигла 73 лет. Детей стало меньше умирать на 30,6%, трудоспособных взрослых на 15,7%, тех, кто старше этой категории, — на 0,5%.
Общая смертность в Саратовской области снизилась за три года с 14,2 до 13,7 на тысячу населения
Коэффициент младенческой смертности в области снизился с 6,9 случая на тысячу населения в 2015 до 4,5 в 2018 году.
Среди основных причин — уменьшение смерти от новообразований, туберкулеза, внешних причин. Лидирующими причинами остаются болезни сердечно-сосудистой системы, на их долю приходится больше половины от всех случаев, — рассказала министр.
Однако рождаемость в регионе снизилась еще сильнее — на 21,7% за три последних года – с 11,5 до 9 на тысячу населения.
- Это соответствует общероссийской тенденции, — заявила Мазина.
ИСТОЧНИК KP.RU