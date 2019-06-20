2019-06-20T10:00:49+03:00
Происшествия

СУ СК ищет свидетелей смертельного ДТП в Саратове с участием полицейского

ВАЗ сбил пенсионера на проспекте 50 лет Октября
Екатерина Семенова
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Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Саратове.

- Около 22:50 12 июня автомобиль ВАЗ-21124 под управлением 22-летнего сотрудника полка ППС полиции сбил 77-летнего пешехода, который скончался на месте, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, авария произошла на проспекте 50 лет Октября, в районе пересечении с улицей Рябиновская. По предварительной версии, водитель автомобиля нарушил ПДД и не уступил дорогу мужчине, который шел по нерегулируемому переходу.

- Тех, кому что-либо известно об обстоятельствах трагедии, просим обращаться в следственный отдел по Кировскому району Саратова СУ СК РФ по Саратовской области по адресу: Саратов, улица Пугачева, дом 191а или по телефону: 8-937-220-19-98, — говорится в обращении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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