Продолжаются отключения воды на улицах Вольская и 1-я Садовая
ООО «КВС» не справилось с ремонтом за сутки
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Повреждения на водопроводе Саратова сегодня, 20 июня, по-прежнему оставляют без воды жителей улиц 1-я Садовая и Вольская.
Как сообщили в ООО «КВС», «изменены параметры холодного водоснабжения» жителям домов по улице 1-я Садовая, на участке от Симбирской до Вольской, и по улице Вольская от 1-й Садовой до Соколовой.
Отключение продлится ориентировочно до 20:00.
Напомним, вчера на этих же улицах устраняли повреждения и переставали подавать воду. Обещали исправить все к полуночи.
ИСТОЧНИК KP.RU