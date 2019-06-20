Продолжаются отключения воды на улицах Вольская и 1-я Садовая

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-20T09:58:27+03:00

ООО «КВС» не справилось с ремонтом за сутки

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Повреждения на водопроводе Саратова сегодня, 20 июня, по-прежнему оставляют без воды жителей улиц 1-я Садовая и Вольская.

Как сообщили в ООО «КВС», «изменены параметры холодного водоснабжения» жителям домов по улице 1-я Садовая, на участке от Симбирской до Вольской, и по улице Вольская от 1-й Садовой до Соколовой.

Отключение продлится ориентировочно до 20:00.

Напомним, вчера на этих же улицах устраняли повреждения и переставали подавать воду. Обещали исправить все к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU