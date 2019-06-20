«Саратовские авиалинии» выплатили 1,2 млн рублей за моральный вред

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-20T09:56:43+03:00

Всего за год компания заплатила по искам 16,5 млн рублей

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В Кировский отдел судебных приставов Саратова поступил материал о взыскании суммы морального вреда с АО «Саратовские авиалинии».

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, компания обязана выплатить 1,2 млн рублей физическому лицу.

«Саратовские авиалинии» отдали долг после возбуждения исполнительного производства, чтобы избежать уплаты исполнительского сбора и других штрафов.

- Всего за этот год по находящимся на исполнении производствам авиакомпания выплатила почти 16,5 млн рублей, — сообщили в УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU