«Саратовские авиалинии» выплатили 1,2 млн рублей за моральный вред
Всего за год компания заплатила по искам 16,5 млн рублей
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В Кировский отдел судебных приставов Саратова поступил материал о взыскании суммы морального вреда с АО «Саратовские авиалинии».
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, компания обязана выплатить 1,2 млн рублей физическому лицу.
«Саратовские авиалинии» отдали долг после возбуждения исполнительного производства, чтобы избежать уплаты исполнительского сбора и других штрафов.
- Всего за этот год по находящимся на исполнении производствам авиакомпания выплатила почти 16,5 млн рублей, — сообщили в УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU