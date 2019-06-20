2019-06-20T09:44:40+03:00
Происшествия

Транспортная полиция начала проверку столкновения автомобиля с самолетом в Саратове

ДТП случилось при выгрузке багажа
Екатерина Семенова
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В Приволжском ЛУ МВД России на транспорте подтвердили факт ДТП в аэропорту Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, по данному факту начата проверка.

- В дежурную часть линейного управления поступило сообщение, что 13 июня 2019 года при выгрузке багажа рейса Домодедово — Саратов автомобиль с подъемной платформой при движении задел и повредил обшивку воздушного судна. Во время инцидента пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет, — отметили в ПУВДТ.

Напомним, «Комсомолка» сообщала об инциденте во вторник, 18 июня. На тот момент в ПУВДТ не смогли ничего рассказать, даже не подтвердили факт ДТП. Однако в Южном СУ СКР на транспорте сообщили, что авария действительно произошла.

В «Саратовских авиалиниях» по-прежнему ничего не сообщают об инциденте на их территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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