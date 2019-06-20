Жителям Саратова возят воду в цистернах

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-20T10:29:48+03:00

Масштабное отключение воды произошло в Ленинском и Кировском районах города

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Два района Саратова остались без воды.

В Ленинском и Кировском районах Саратова в связи с массовым отключением воды 20 июня организован ее подвоз.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны подъезжают по следующим адресам:

- пересечение улиц Молочная и Луговая — 11:00 – 12:30,

- пересечение улиц Цветочная и Луговая — 12:45 – 14:00,

- улица Мельничная, 51/55 — 14:15 – 15:30,

- проспект 50 лет Октября, 74 — 15:45 – 17:00,

- улица Тулайкова, 6 — 11:00 – 14:00,

- проспект 50 лет Октября, 134а — 14:30 – 17:00.

Напомним, воду отключили ориентировочно до 24 часов. Ведутся работы по вводу коммуникаций на улице Артиллерийская.

Кроме этого сегодня в результате аварий отключена вода на Московском шоссе, Офицерской, Курдюмской, Вольской, 1-й Дачной. В Саратове 20 июня температура воздуха превысила 30 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU