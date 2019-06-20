18-летний парень отправился в колонию на 7,5 года за убийство собутыльника

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-20T08:17:17+03:00

Злоумышленник зарезал мужчину и опрокинул на него сервант

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В Вольске Саратовской области вынесен приговор 18-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, юношу признали виновным в убийстве.

3 марта 17-летний местный житель вместе со своей 38-летней тетей находился дома у 42-летнего мужчины и его сожительницы. Компания распивала алкоголь.

Во время застолья гостья припомнила владельцу жилища старые обиды, в частности, заявила, что подозревает его в краже денег. В тот момент юный племянник вооружился кухонным ножом и ударил хозяина в грудь два раза. Когда мужчина упал, юноша нанес ему еще несколько ран, а после этого опрокинул на бездыханное тело сервант.

Несмотря на труп, компания продолжила распивать алкоголь и лишь на следующее утро гостья сообщила в полицию о преступлении.

Во время суда юноша отрицал вину, но доказательств хватило, чтобы приговорить его к 7,5 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU