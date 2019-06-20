2019-06-20T07:52:58+03:00
Происшествия

В Саратове в утреннем ДТП пострадали четыре человека

Подростка и 43-летнего мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой [видео]
Ольга Симонова
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Утреннее ДТП в СаратовеУтреннее ДТП в Саратове
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Сегодня утром, 20 июня, в 5:15, на пересечении улиц Симбирская и Большая Горная столкнулись два авто, одна из которых Renault Duster.

- Пострадали четыре человека. 14-летнего подростка с черепно-мозговой травмой госпитализировали в горбольницу №3, 43-летнего мужчину с таким же диагнозом — в 1-ю горбольницу, — сообщил «КП-Саратов» оперативный дежурный Центра медицины катастроф.

Еще двое людей — 31-летняя женщина и 30-летний мужчина — от поездки в лечебницу отказались, хоть и получили такие же травмы.

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ДТП утром в Саратове.Видео из соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU

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