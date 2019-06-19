СЕГОДНЯ 19:33 2019-06-19T19:33:04+03:00

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В Саратове на Кумысной поляне нашли труп старика.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 80-летнего мужчину объявили в розыск как без вести пропавшего.

Известно, что пожилой мужчина утром 17 июня вышел на прогулку из своего дома во Фрунзенском районе. С того момента родственники не знали о его местонахождении.

Поиски вели, в том числе, волонтеры «Лизы Алерт». Тело было найдено вечером 18 июня в районе Кумысной поляны.

По данному факту начата проверка, следователи осмотрели место происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU