На Кумысной поляне нашли труп старика
80-летнего мужчину искали с 17 июня [фото]
Фото СУ СКР Саратовской области
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В Саратове на Кумысной поляне нашли труп старика.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 80-летнего мужчину объявили в розыск как без вести пропавшего.
Известно, что пожилой мужчина утром 17 июня вышел на прогулку из своего дома во Фрунзенском районе. С того момента родственники не знали о его местонахождении.
Поиски вели, в том числе, волонтеры «Лизы Алерт». Тело было найдено вечером 18 июня в районе Кумысной поляны.
По данному факту начата проверка, следователи осмотрели место происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU