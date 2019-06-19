Директор саратовской школы прокомментировала информацию об отказе выдавать аттестаты
Директор школы №86 Лариса Васильева прокомментировала информацию о том, что выпускникам не выдают аттестаты под предлогом несданных учебников.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», жалобы на это появились в соцсетях. Причем отмечалось, что учебники ребенок сдал, но библиотекарь уверяет, что должен еще.
- В МОУ «СОШ №86» у выпускников девятых и 11-х классов задолженности по учебной литературе отсутствуют, по художественной имеются только у трех человек.
Данный факт не является основанием для отказа в выдаче аттестата, запланированной на 25 июня 2019 года.
По вопросу досрочного получения аттестата к директору школы обращений не поступало.
По информации администрации учебного заведения, со стороны библиотекаря и всего педагогического состава требования о покупке новой литературы не выдвигались.
С библиотекарем МОУ «СОШ №86» дополнительно проведена разъяснительная беседа о правилах поведения на рабочем месте при исполнении служебных обязанностей, — отметила директор школы.
ИСТОЧНИК KP.RU